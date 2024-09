Windmolen op zee in brand, onderzoek loopt vertraging op door onstuimige zee

Een inmiddels bekend aangezicht vanaf het Zandvoortse strand: de windmolens in de branding. Afgelopen zaterdag kreeg dat beeld een andere wending, nadat er brand uitbrak in een van de molens aan de kust van Zandvoort. Grote zwarte rookpluimen waren vanaf de Noord-Hollandse kust duidelijk waarneembaar.

Onstuimige zee

Na de melding werd de molen direct van het elektriciteitsnet gehaald en de Kustwacht ingeschakeld. Die liet de cabine gecontroleerd uitbranden. Er zijn daarbij geen pogingen gedaan om de brand te blussen, aldus een woordvoerder van energiemaatschappij Eneco.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Kustwacht sloot het gebied af en stelde een veiligheidszone in die blijft gelden tot het onderzoek is afgerond. Door de harde wind is het op dit moment niet mogelijk om de afgebrande cabine per boot te bereiken. Het onderzoek zal nog zeker 'enige tijd' duren. Hoelang dat precies is, is volgens de woordvoerder niet duidelijk.

Ze verzekert dat er op dit moment bij de andere molens in de zee geen brandgevaar is. Het windmolenpark is sinds 2015 in gebruik, en de energiemaatschappij maakt zich voorlopig geen zorgen over een nieuwe brand.