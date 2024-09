Hilversum doet onderzoek naar oorlogsverleden van voormalig AVRO-directeur

De aanleiding voor het Hilversumse college om dieper in het verleden van Vogt te duiken is de EO-documentaire ‘Het verraad van Hilversum’, die in augustus is uitgezonden. Hierin kwam opnieuw de vraag naar boven of Hilversum wel goed gehandeld heeft om Vogt in te schrijven in het Gulden Boek; het boek waarin mensen die zich jarenlang op een bijzondere manier voor de gemeente hebben ingezet een eervolle vermelding krijgen.

Verraderlijk

“Het onderzoek waartoe het college opdracht heeft gegeven moet op basis van historische bronnen uitwijzen of Vogt tijdens de oorlogsjaren antisemitisch, Duits-vriendelijk of verraderlijk handelde”, schrijven burgemeester en wethouders vandaag in een brief aan de gemeenteraad. In het onderzoek moet er daarnaast ook aandacht zijn voor het handelen van Vogt na de Tweede Wereldoorlog.

Vogt geldt als één van de omroeppioniers van het land. Hij was oprichter-directeur van de AVRO. Volgens het college is hij van 1923 tot en met 1952 van ‘grote betekenis geweest’ voor de ontwikkeling van de gemeente én het huidige Mediapark. Juist vanwege zijn impact in de Nederlandse radiogeschiedenis is Vogt in 1953 bevorderd tot Officier van Oranje-Nassau.