Abonnementhouders parkeergarages Zuidoost eisen geld terug van gemeente

Leo Hart en Herman Morssink zijn twee van de ongeveer veertig abonnementhouders van parkeergarages de Gouden Leeuw en Groenhoven die geld willen zien van de gemeente Amsterdam. Terwijl zij 40 euro (in 2019) tot 60 euro (nu) per maand betalen voor een plek mag iedereen zonder abonnement gewoon gratis naar binnen. Mensen zonder abonnement moeten wel doorrijden naar het dak, maar dat doet niet iedereen, zegt Morssink. "Er staat een bord bij binnenkomst. Dat als je gratis parkeert je boven op het dak moet staan. Maar ja, wie gaat er boven op het dak in de regen staan. Mensen willen liever hun auto hier binnen hebben." En dus zetten ze de auto regelmatig op een plek waar een bordje 'gereserveerd' bij staat, bedoelt dus voor de mensen met een abonnement.

Parkeerplek gegarandeerd

De abonnementhouders betalen voor de garantie op een parkeerplek, maar die garantie is er dus niet per se. Toch blijven ze maar betalen, ook al is dat volgens de gemeente een 'vrije keuze'. Hart: "We betalen deels omdat we een gereserveerde plek willen houden en omdat we, als we niet betalen niet de zekerheid hebben dat we hier wel kunnen staan. Eigenlijk zitten we hier al jaren in een rechtsongelijke situatie. Dat is heel erg vervelend."