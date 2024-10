Koken met Kok: De boer van de toekomst heeft een voedselbos

Pompoensoep met Franse uiensoepbouillontakken en babypeentjes

Ingrediënten:

1 flespompoen

1 liter bouillon (dat hoeft niet gemaakt te worden van takken, een blokje mag ook)

1 eetlepel vadouvan kruiden

1 paar kleine worteltjes

olijfolie

peper en zout

Extra nodig: bakpapier, staafmixer, optioneel een gasbrander

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snij de pompoen over de lengte doormidden en lepel de pitten eruit, die kunnen weg. Snij de pompoen dan in grove stukken van ongeveer 3 centimeter dik. Leg het bakpapier op een bakplaat en leg de pompoen erop. Doe er een scheut olijfolie over en daarna de vadouvan kruiden. Meng door en doe in de oven. Na ongeveer 10 minuten is de pompoen zacht en krijgt een beetje kleur. Doe de pompoen in een pan, doe de bouillon erbij tot de pompoen net onder staat en zet alles op laag vuur aan. Breng aan de kook en zet de staafmixer erop. Als de soep te dik blijft, voeg dan evt. nog wat bouillon of water toe. Breng op smaak met zout en eventueel peper.

Optioneel: Was je worteltjes en brand ze met een gasbrander kort aan tot ze wat kleur krijgen, dat maakt ze zoet en ziet er mooi uit als garnering.

Zelf geplukt fruit met likeur en meringue

Ingrediënten:

3 eiwitten

100 gram fijne kristalsuiker

100 gram poedersuiker

snufje zout

1 eetlepel rode bessensap

200 gram rood fruit, gemengd, waar je aan kunt komen

Beetje kristalsuiker voor het fruit

scheut likeur naar je eigen smaak

Extra nodig: bakplaat met bakpapier

Verwarm je oven op 100 graden.

Klop in een keukenmachine je eiwitten, voeg dan rustig aan het snufje zout toe en vervolgens beetje bij beetje de kristalsuiker. Klop dit tot het eiwit stijf is en de suiker erin opgelost is (tussen je vingers even checken of je geen korrels meer voelt). Als dat klaar is roer je de poedersuiker en het bessensap erdoor. Pas op, als je mengsel te nat wordt door het sap hardt het minder mooi uit.

Dus rustig aan toevoegen en niet meer doen als je ziet dat het niet goed mengt. Als je nu heel chic wil doe je het eiwit in een spuitzak en maak je mooie bergjes op een bakplaat met bakpapier, maar met een spatel mooie bergjes maken is natuurlijk ook prima. Je kunt een klein toefje eiwit gebruiken op de bakplaat om te zorgen dat het bakpapier netjes blijft zitten. Zet nu je bakplaat voor een uur tot twee uur in de oven (tot je meringue hard aanvoelt aan de buitenkant, afhankelijk van hoe groot je bergjes zijn). Doe dan de oven uit maar laat alles nog in de oven staan met de deur dicht tot alles hard en afgekoeld is.

Doe ondertussen je rode fruit gewassen in een pan met een tot twee eetlepels suiker op middelhoog vuur. Roer er een scheut likeur door naar smaak en breng aan de kook tot het geheel siroop-achtig aandoet.

Maak je bord op met de meringue en het rode fruit mengsel.

Eet smakelijk!