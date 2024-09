Advies aan Bergense gemeenteraad: 'Doe aangifte tegen ex-wethouder Klaas Valkering'

De gemeente ontving in juni 2022 een overeenkomst, die buiten het zicht van het college om was ondertekend door Valkering en Het Bijzondere Huis. Met daarin de afspraak dat de stichting een woonzorgcomplex mocht bouwen op de locatie van de voormalige Mytylschool.

Die overeenkomst gaf aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijk gesjoemel van de jonge Valkering. In zijn tijd als wethouder kwam hij vaker in opspraak. Zo beloofde hij inwoners uit Bergen voorrang te verlenen op de woningmarkt, terwijl zo'n voorrangsbeleid wettelijk gezien helemaal niet mag.

Na een motie van wantrouwen bood hij zijn excuses aan en kreeg een gele kaart. Amper vijf maanden daarna, enkele dagen voor de verkiezingen, stapte hij na een 'misleidende campagne' zelf op. Volgens burgemeester Voskuil was zijn positie onhoudbaar geworden, nadat hij een CDA-verkiezingstekst verspreidde op briefpapier dat leek op die van de gemeente.



Handelen gemeente

Naar het handelen van het college van B en W rond de overeenkomst met Het Bijzondere Huis is ook onderzoek gedaan, zowel tijdens als na de totstandkoming van de overeenkomst. Niet alleen Valkering, maar ook burgemeester Lars Voskuil en gemeentesecretaris Martijn Schroor zijn door de commissie ondervraagd.

Ook zij hebben de nodige steken laten vallen, stelt de commissie. 'Het (niet) handelen van het college van burgemeester en wethouders na het ontdekken van deze overeenkomst, heeft de gemeente nog meer in een nadelige positie gebracht', stelt de commissie. In januari 2023 informeerde het college de gemeenteraad pas over de situatie.

'Inwoners hebben het recht om te weten wat er wel en niet goed gaat in hun gemeente. Met dit onderzoek wil de gemeenteraad verbeteringen doorvoeren in de bestuurlijke besluitvorming. En in het handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen. Het recht van enquête is het zwaarste instrument van de gemeenteraad om bestuurlijk handelen te controleren en wordt niet lichtvaardig ingezet.'

'Te weinig gedaan'

Volgens de commissie is het aannemelijk dat Valkering de overeenkomst na zijn aftreden heeft ondertekend. Zo blijkt uit de conclusies in het rapport. 'Het persoonlijk bezorgen van de overeenkomst door Valkering, bijna twee maanden na zijn aftreden als wethouder, is niet uitlegbaar en laakbaar'. Ook hebben de burgemeester en de gemeentesecretaris nadat ze zijn geïnformeerd 'te laat gehandeld en te weinig gedaan'.

Het college moet van de commissie snel een plan van aanpak komen om de 'geconstateerde kwetsbaarheden in het besluitvormingsproces te verbeteren'. Ook wordt voorgesteld om aangifte te doen tegen voormalig wethouder Valkering.

Openbare vergadering

Daarnaast moet het college inzichtelijk maken of er meer overeenkomsten op een verkeerde manier tot stand zijn gekomen. En de gemeenteraad moet worden geïnformeerd over de voortgang van het dossier 'Het Bijzondere Huis'.

De gemeenteraad houdt op 8 oktober een openbare vergadering over de conclusies en adviezen van het rapport. Die begint om 19.30 uur in de raadszaal in De Beeck aan het Molenweidtje.