Aerdenhouters vrezen voor meer wateroverlast, provincie zet nog geen pompen in

In een duinrel in een particuliere tuin die op de hoek van de Zandvoorterweg met de Koekoeksweg ligt, is goed te zien hoe het grondwaterpeil dit weekend weer is gestegen. Deze duinrellen zijn beekjes die in de zomer normaal gesproken helemaal droog vallen.

Bij veel regenval kan het water uit de duinen hierdoor naar de lager gelegen rivieren afstromen. Nu loopt het alweer vol, terwijl het echte regenseizoen nog moet beginnen.

Voorspelling

"Vorig jaar kregen we pas in december echt overlast in de huizen, maar nu is het al zover." Ook Thea zet haar pomp voorlopig niet meer uit, anders heeft ze weer een laag water in haar souterrain waar ze haar kantoor heeft. Want NH-weerman Jan Visser heeft ook voor vandaag weer flink wat water voorspeld.

Zie in onderstaande serie foto's hoe hoog het water in en rondom de Oosterplas in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland alweer staat.