FNV: Tata Steel speelt spelletje met het pensioen van duizenden (ex-)werknemers

Tata Steel en de vakbond zijn het vandaag bij de actiebijeenkomst in Velsen-Noord over één ding eens: het is moeilijk te voorspellen welke gevolgen een nieuw pensioenstelsel precies zal hebben voor de werkgever en de duizenden werknemers. Maar ze zijn het oneens over wie de risico's moet dragen.

FNV wil daarom dat Tata Steel zorgen en onzekerheden wegneemt bij de mensen op de werkvloer, 'net als werkgevers in alle andere sectoren'. Daarbij gaat het voornamelijk over de pensioenpremie. Dat is het percentage van het salaris dat Tata Steel voor het pensioen van zijn werknemers opzij legt.

De vakbond wil dat het premiepercentage de komende vijf jaar hetzelfde blijft. Tata Steel wil maar een termijn van twee jaar afspreken. Daarna wil het bedrijf 'toetsen of een minder hoge premie toereikend is voor een goed pensioen'. FNV vreest dat mensen straks veel minder pensioen kunnen opbouwen.

Groot applaus

Eén van de FNV-leden krijgt vandaag een groot applaus van de rest van de zaal. De man in een knalgele Tata-overall vindt dat de werknemers niet met zich moeten laten sollen: "Straks krijgen we CAO-onderhandelingen en dan gaan ze het hele spelletje weer opnieuw beginnen. Dus ik zou zeggen, ga niet akkoord."

Na de bijeenkomst van vandaag heeft FNV Metaal een ultimatum gesteld: binnen twee weken moet Tata Steel met de vakbond akkoord gaan. Als dat niet gebeurt, gaat de FNV met zijn leden praten over acties.