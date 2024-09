Iedereen in dezelfde rij: geen extra voorrang voor echte Texelaars bij TESO-veerdienst

Volgens Van der Slikke hoeft TESO ook niet bang te zijn te worden aangeklaagd voor discriminatie, maar TESO komt zelf tot een andere conclusie. "Texel mag van geluk spreken dat de veerverbinding destijds buiten de Europese regels voor aanbesteding is gehouden, zodat TESO niet met andere reders hoeft te concurreren", beweert president-commissaris Franck van den Broeck. Hij wijst erop dat het daarom belangrijk is buiten elke discussie te blijven. "Juridische klachten vormen een reëel risico", volgens Van den Broeck.

Extra rij

Over de toenemende hoeveelheid 'overkanters' in de voorrangsrij is de president-commissaris ook niet overtuigd. Volgens hem zijn gemiddeld niet meer dan twee van alle auto's die op een overtocht meegaan van niet-Texelaars met een voorrangspas en gebeurt het zelden dat Texelaars daardoor niet mee kunnen.

Vraag uit de zaal: "Komt er dan een extra voorrangsrij om de wachttijd voor Texelaars te verkorten?" Van den Broeck belooft deze suggestie te bestuderen.