Wie helpt mee? Plattegrond van Den Helder vol geborduurd met verhalen van inwoners

"Borduren is bij ons tekenen met naald en draad, dus je kunt het zo bont maken als je zelf wilt", vertelt Bernadette Palsma tijdens de oproep bij NH Helpt. Palsma geeft met Regula Maria Muller en vier anderen les aan ouderen bij kunstencentrum Triade in Den Helder. "Het begon klein, maar is uitgegroeid tot vier ochtenden in de week en er staan nog steeds mensen op de wachtlijst. Zo'n behoefte is er kennelijk om elkaar te ontmoeten en creatief bezig te zijn."

Vanuit die lessen is het idee ontstaan om met een borduurproject te komen. Dat werd 'Borduurbuur'. De plattegrond van Den Helder borduren is het begin van dit meerjarig kunstproject. "En borduurtalenten of niet: we hebben vooral de inwoners van Den Helder nodig", vervolgt Palsma. "Wij gaan ervan uit dat iedereen kan tekenen en wil je niet borduren, dan zorgen wij ervoor dat jouw idee door iemand anders wordt geborduurd."

Niet alleen Triade werkt aan dit project mee, ook Kunsthal 45. Die laatste heeft in de expositieruimte aan de Spoorstraat in Den Helder een werkplek voor de borduurders vrijgemaakt en geeft ze de kans om alle bezoekers van de kunstexpositie te vragen mee te borduren aan de kaart van Den Helder. Maar er is meer hulp nodig, vooral van Nieuwediepers.

Letterlijk op de kaart

Palsma: "De mensen mogen zichzelf letterlijk op deze kaart zetten. We zijn vooral geïnteresseerd in de verhalen van de mensen, de buurten, de wijken. Er zijn acht wijken en 65 buurt. En dat was voor ons ook de trigger: wie zijn die mensen dan, waar wonen ze en wat zijn de verhalen. Die verhalen willen we verzamelen via de mensen, omzetten in beeld en samen op de plattegrond te zetten. Tot nu toe is het hartstikke leuk om het te doen."

Ze vervolgt: "De mensen zitten om de tafel, te borduren. Ze vertellen of hun verhaal of ze borduren of doen het tegelijk. Er ontstaat zo een kruisbestuiving. Gisteren hielpen er twee vrouwen mee die achter elkaar bleken te wonen. Maar ze hadden elkaar nog nooit gezien."

Groot project

Iedereen die wil, mag de komende weken van donderdag tot en met zaterdag binnenlopen en meehelpen. Op 24 oktober is de deadline van dit eerste borduurproject. "Mocht de kaart nog niet vol genoeg zijn, dan gaan we er gewoon mee door totdat we echt gaan starten met het grote project. We zoeken dan in alle wijken de inwoners op en vragen om hun verhaal."