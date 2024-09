Flinke hoeveelheden regen onderweg, wateroverlast mogelijk

De dag begint vandaag droog, met hier en daar wat zon. Vanmiddag komt daar verandering in: volgens NH-weerman Jan Visser kan het 'flink doorregenen'. Dat duurt tot begin van de avond. Dan is het even droog, maar vannacht trekken er opnieuw buien over.

Dat natte weer blijft. De weerman stelt dat er tot en met dinsdagnacht zo'n 40 millimeter water valt. "Dit kan, met de regen van afgelopen weekend samen, leiden tot wateroverlast", aldus Visser. Het wordt morgen maximaal 15 graden.

Droog en zon

Woensdag wordt het droger. De zon laat zich af en toe zien, en de temperatuur ligt rond de 15 graden. Donderdag en vrijdag wordt het zacht: de temperatuur stijgt naar 19 graden en er is veel ruimte voor de zon. Prima weer voor een drankje op een terras. In de nacht daalt de temperatuur flink. "Rond het vriespunt zelfs. Echt oktober", aldus de weerman.