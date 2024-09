De ene keer scoort AZ er negen, tegen FC Utrecht zit het tegen: "Wat gebeurt er allemaal, joh?"

Het grootste vermaak voor de neutrale toeschouwer kwam in de tweede helft. Invaller Paxten Aaronson drukte knap de 1-2 binnen vanaf de rand van de zestien. Vervolgens raakte het twee keer achter mekaar de lat via invaller Victor Jensen. Datzelfde overkwam AZ aan de andere kant met David Moller Wolfe. In beide gevallen leidde de flipperkast voor het doel niet tot een treffer.

Hoe hard AZ ook gas gaf in de slotfase, de conclusie na afloop was simpel: de bal wilde er maar niet in. "Het was steeds net niet", zegt trainer Maarten Martens na afloop.

