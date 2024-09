Amateurs Kolping Boys juichen om bekerloting tegen FC Groningen, maar moeten uitwijken

Burger, die sinds 2021 de voorzitter is, spreekt desondanks van een 'mijlpaal'. "Het is voor het eerst dat we het hoofdtoernooi van de KNVB-beker hebben gehaald. Er zit natuurlijk een groot verschil in verwachtingen tussen ons en FC Groningen. Maar in het voetbal is niks onmogelijk, want Hercules versloeg vorig jaar Ajax."

"We hebben al contact met de veiligheidsregio", vervolgt Burger. "Er is natuurlijk een veiligheidsprotocol voor dit soort wedstrijden. We zouden deze wedstrijd kunnen uitbesteden aan een ander complex of stadion. Helaas is hier spelen op dit moment een no-go. Ons complex is te beperkt." AZ, FC Volendam en Telstar zijn volgens de voorzitter opties om te gaan spelen.

