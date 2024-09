Plichtmatig Ajax dankzij invallers in tweede helft langs RKC: "Ik moet spelers sparen"

RKC plooide vrijwel vanaf het begin massaal terug op eigen veld om het initiatief aan Ajax te laten. De ploeg van Francesco Farioli was op vier plekken gewijzigd en leek in de eerste helft behoorlijk mat. Verder dan wat schoten van afstand en een poging van Branco van den Boomen kwam Ajax in de eerste helft niet: "Als je tegen ploegen speelt die zo defensief zijn moet je kijken waar je de kansen kunt creëren, dat had in de eerste helft beter gekund", aldus Farioli.

Sterk gewijzigd

Kian-Fitz Jim, Bertrand Traoré, Mika Godts en Jordan Henderson zaten op de bank, terwijl het viertal tegen Besiktas in de Europa League nog in de basis stond: "Met de volle speelkalender kan ik niet iedereen elke wedstrijd laten spelen. We hebben een brede selectie en moeten keuzes maken", zegt de Italiaanse trainer van Ajax. Davy Klaassen, Jayden Banel, Christian Rasmussen en Branco van den Boomen hadden een basisplaats tegen de Brabanders: "Het was belangrijk om hier de juiste intenties te tonen nadat we tegen Besiktas zo goed hebben gespeeld. We hebben geduld getoond en gewacht op het juiste moment om toe te slaan."