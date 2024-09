Geef je 'maar' een euro? Dan krijg je van Krist een vernietigende blik

Krist vindt het leuk om net even wat anders te doen dan anderen. "Je ziet vaak dat een levend standbeeld vrolijk is. Zij geven handjes en high fives aan kinderen. Daar was ik wel een beetje klaar mee", lacht hij.

Hij kan werkelijk vernietigende blikken uitdelen naar het lachende publiek. Vooral als hij muntgeld in z'n bakje krijgt. "Vijftig cent? Veel te weinig, haha. Er is één uitzondering waarbij ik als chagrijnige vent heel even glimlach – en alleen naar die persoon – en dat is als die met een briefje aan komt zetten." Vandaag ging het gedoneerde geld overigens naar het goede doel.

Spiegel

De acteur ziet dat soms de meest chagrijnige mensen die langslopen in de lach schieten als ze hem zien. "Het is altijd heel herkenbaar: iedereen kent wel iemand die een beetje humeurig is. Ik houd ze een spiegel voor en dat wordt meestal wel gewaardeerd."