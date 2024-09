Mister Ajax bij heropening 'zijn' Cruyff Court in Indische Buurt: "Doe ik voor mijn gabber"

In 2019 stond Swart hier ook al eerder voor de opening, maar het plein was later toe aan een opknapbeurt, dat duurde dus anderhalf jaar. Swart is er blij mee dat de kinderen weer kunnen voetballen. "Dit hebben wij nooit gehad. Wij moesten op straat voetballen en als er een auto kwam moesten wij vragen of ze verderop wilden gaan staan''.