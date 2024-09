🔴 Liveblog: Ajax op bezoek bij RKC, waar Mo Ihattaren bij de selectie zit

0 minuten geleden

Tallon Griekspoor lijdt in de tweede ronde van het Chinees Open in Beijing een kansloze nederlaag tegen Carlos Alcaraz. De beste tennisser van Nederland verliest in twee sets en pakt slechts drie games: 1-6 2-6. De partij heeft nog niet eens een uur geduurd.

Het is de zesde ontmoeting tussen Griekspoor en Alcaraz geweest. In 2021 is Griekspoor nog de sterkste in het eerste onderlinge duel. Daarna blijft Alcaraz hem steeds de baas.