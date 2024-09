Natuurkrakers in Amstelveen maken zich klaar voor de winter

De meeste bewoners zitten met een caravan of camper op het terrein, en dus kunnen de seizoenen best een uitdaging zijn. Om zich daarop voor te bereiden bouwden de krakers dit weekend aan een nieuwe gezamenlijke woonkamer om goed geïsoleerd, en met een houtkachel comfortabel, de winter door te komen.

Een van de recentere inwoners is Kat. Sinds mei zit ze met haar caravan op Krakenburg, maar ook toen kon ze de kou goed meemaken. "Het was toen een keer een graad of vier, dat was even wennen. Maar vorig jaar waren er nog een stuk minder voorzieningen en toen hebben ze het ook gered. Dus ten opzichte daarvan wordt het komende winter al een stuk aangenamer."