Extra lange radio-uitzending NH Sport met AZ - FC Utrecht en RKC Waalwijk - Ajax

Met RKC treft Ajax de zwakste broeder in de eredivisie van dit moment. De ploeg van trainer Henk Fraser pakte in de voorgaande zes duels geen enkel punt en incasseerde zeventien tegendoelpunten. Opvallend genoeg kregen de Brabanders in die zes wedstrijden drie rode kaarten.

Ajax morste vorig weekend punten bij Go Ahead Eagles (1-1), maar maakte afgelopen donderdag een uitstekende indruk in de Europa League tegen Besiktas (4-0). Grote vraag is in hoeverre trainer Francesco Farioli aan de basis van donderdag gaat sleutelen. Davy Klaassen was bijvoorbeeld tegen de Turken niet speelgerechtigd, terwijl hij als invaller in Deventer een punt voor Ajax redde tegen Go Ahead.

Mo Ihattaren

Bij RKC is Mo Ihattaren vorige week aangesloten. Het gevallen 22-jarige talent dat eerder voor PSV, Ajax, Juventus, Sampdoria en Slavia Praag uitkwam, zou vanmiddag zijn debuut kunnen maken. De aftrap is om 16.45 uur. Menno Schilder doet verslag.

Tekst gaat verder onder de foto.