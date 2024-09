Omstander redt bestuurder uit rokende auto na botsing op N201

De bestuurder verloor volgens een politiewoordvoerder rond 6.30 uur de macht over stuur, waarna hij ter hoogte van Zonnepark Groene Hoek tegen een boom botste.

Een taxichauffeur zag dat er rook uit de auto kwam, en heeft de jongen uit de auto gehaald. De 19-jarige bestuurder uit de gemeente Kaag en Braassem is met zwaar letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De N201 is tijdelijk afgezet om hulpdiensten de ruimte te geven. Onder andere een traumahelikopter was ter plaatse. De auto is volledig uitgebrand. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.