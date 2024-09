120 jaar café 't Sluisje: "De enige leuke bruine kroeg in Noord"

Het personeel loopt in de klederdracht van 120 jaar geleden. Zo ook uitbater Maaike van Zomeren. "Het is niet mijn dagelijkse kloffie, maar voor vandaag is het helemaal goed", lacht ze. Want oude tijden herleven weer even op de Nieuwendammerdijk.

Het café in het zestiende-eeuwse pand werd in 1904 geopend door Gerrit de Ruijter en is ruim honderd jaar door de familie gerund. In 2017 hebben buurtbewoners het café gekocht, en daarmee van de ondergang gered. "Als dit was verdwenen zou dat vreselijk zijn geweest zijn", vertelt een buurtbewoner die op het feestje is afgekomen. "Dat zou echt heel erg zijn. Ik denk dat iedereen een warm plekje heeft voor 't Sluisje."