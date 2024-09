Nils Rossen baalt het meeste van 0-0 Telstar tegen Den Bosch: "Nog nooit zo'n kans gemist"

Genoeg vermaak, voldoende kansen, alleen geen doelpunten. Telstar maakte het topploeg FC Den Bosch vanavond bijzonder lastig, maar kreeg niet de beloning die het verdiende. Het bleef in Velsen-Zuid 0-0. Vooral Nils Rossen had er de smoor in. Hij schoot in de tweede helft een opgelegde kans in de tribune. "Gewoon slecht. Ik verneuk de assist van El Kachati. Ik raak 'm te hard, te hoog."