Binnenkijken bij vluchtelingen: Haarlemse noodopvang gooit deuren open

Dat beaamt ook Oleg (33). De Rus, die Nederlands en Engels door elkaar spreekt, kwam twee maanden geleden in de Beijneshal terecht, maar hij is al sinds 2022 in Nederland. De Haarlemse opvang is zijn zesde opvanglocatie.

“Alle opvanglocaties zijn anders. In sommige zijn veel kinderen, in de meeste hoor je de hele dag door Arabische muziek en sommige waren in kleine dorpen met weinig mensen. Dat is hier anders.”

Wachten is mentaal zwaar

De elektrotechnisch ingenieur vindt het leuk dat de Haarlemmers langskomen om gesprekken te voeren. “In de stad is gewoon meer te doen.” En hoewel hij het een mooie stad vindt waar hij graag doorheen wandelt en de musea bezoekt, wil hij het liefst een baan.

Maar net als Hadil en de andere mannen wacht hij geduldig op die gewenste verblijfsvergunning. "Wachten en maar wachten. Dat is mentaal zwaar, maar we zijn hier wel veilig."