Een kijkje op de asielboot: "Als wij iedereen als mens zouden zien, zou er meer begrip komen"

''Ik ben vandaag langsgekomen omdat er momenteel veel dingen gezegd worden over vluchtelingen die niet kloppen, die niet gebaseerd zijn op feiten", aldus één van de bezoekers. Ze kan zich moeilijk voorstellen hoe het is om in een vluchtelingenopvang te wonen, maar vindt wel dat de Nationale Burendag een goed inzicht geeft. "Zelf vind ik dat het belangrijk is als mensen kennis maken met elkaar. Als wij iedereen als mens zouden zien, zou er meer begrip komen."

De vluchtelingen verblijven vaak maandenlang op het schip. Zelf vinden ze het alleen maar fijn dat mensen binnen mogen komen vandaag. ''Het is best eenzaam voor mij hier in Nederland, ik heb hier zelf geen vrienden of familie. Maar zo'n dag als vandaag vind ik erg leuk. Ik ben dan ook erg dankbaar voor de Nederlandse overheid en dat we hier zo goed worden ontvangen.''

Melitia Waterval van het COA vindt het belangrijk dat dit soort dagen worden gehouden. "Met deze open dag willen we de buren laten zien hoe de bewoners hier leven. Het is voor ons en onze bewoners een mooi moment om de deuren te kunnen openen. We hopen dat door de open dag, meer mensen de positieve kanten van een opvang gaan zien."