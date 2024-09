Grote zorgen om vermiste Arno (50) uit Assendelft

De politie schrijft dat de man die avond een oranje hoodie, spijkerbroek en sneakers droeg (zie foto onder). Arno is vertrokken zonder persoonlijke eigendommen, zoals zijn telefoon, portemonnee en sleutels. Hij is voor het laatst gezien in Assendelft rond 22.30 uur op donderdag. De politie maakt zich grote zorgen over zijn mentale en fysieke gezondheid.

Arno is 1.76 meter lang, heeft asblond haar en grijs/blauwe ogen. Mensen die informatie hebben over de vermissing, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.