Steekpartij bij beroving in Heemskerk: slachtoffer naar ziekenhuis, verdachte opgepakt

De eerste meldingen van de steekpartij kwamen rond 14.45 uur binnen bij de meldkamer. Wat er zich precies heeft afgespeeld bij het winkelcentrum is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van de politie. Er is niet bekend of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt bij de beroving. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding na zoektocht

De politie startte direct een zoektocht naar de dader en verspreidde onder andere een Burgernet-berocht. Niet veel later werd een verdachte aanhouden in een woning in de buurt van het Europaplein.