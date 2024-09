Rasvoetballer Brandley Kuwas is weer 'thuis' bij FC Volendam: "Hij kan het nog steeds"

In het seizoen 2014-2015 kreeg Kuwas namelijk de prijs voor het mooiste doelpunt van het seizoen. Uit handen van Pier Tol, oud-topspits van FC Volendam en AZ, kreeg hij de bokaal die door NH Sport in het leven was geroepen. Zijn afstandsknal tegen Sparta Rotterdam leverde hem die prijs op. "Ik heb 'm nog steeds", zegt Kuwas. "Net als de twee bronzen stiertjes." Dat was destijds de prijs voor de beste voetballer in de periode in de eerste divisie.

In zijn eerste periode bij FC Volendam voetbalde Kuwas al samen met twee huidige teamgenoten. Robert Mühren en Henk Veerman schitterden toen ook al aan de Dijk. "Ik vond hem toen ook al een geweldige speler", zegt Veerman. Na Volendam maakte Kuwas de stap naar de eredivisie en ging hij bij Excelsior voetballen. Daar was hij teamgenoot van Rick Kruys, zijn trainer bij Volendam nu: "Goede voetballer, mooi linkerbeen en ook een goed persoon."