Vrouw werd door eigen stier aangevallen: "Ze waren onderweg naar de slacht"

Het ongeluk gebeurde aan de Jisperdijk in Wijdewormer. "Het is een kleine dijk, dus ik had snel door dat er iets aan de hand was", zegt een buurman van de vrouw vandaag tegen NH. "Een andere buurman vond haar en belde 112." Beide buren hebben een melkveebedrijf aan de dijk. De vrouw houdt volgens haar buurman wat paarden en had deze drie stieren gekocht toen ze nog kalfjes waren. "Voor de hobby."

"De stieren zouden opgeladen worden (ingeladen worden in een transportwagen, red.) om vervoerd te worden naar het slachthuis", vertelt de buurman. "Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk, maar een van de stieren heeft toen de vrouw aangevallen." Ze raakte dusdanig gewond dat ze overgebracht is naar het ziekenhuis. De politie kon vanmorgen niet vertellen hoe het met haar is.

De veehouder zegt dat er niet veel hoeft te gebeuren voordat een stier op hol slaat. "Op een gegeven moment zijn ze groot en dan is dat gewoon zo, dan kunnen ze op hol slaan."

Tekst gaat door onder de foto's