Bestuurder rent weg na raken taxi en paaltje in IJmuiden

"De taxichauffeur wilde met de bestuurder in gesprek en kwam naar buiten", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar de bestuurder ging met hem in discussie en ging ervandoor." Toen de politie bij de auto aankwam, was er niemand meer aanwezig.

De politie heeft de bestuurder nog niet gesproken. "Maar de eigenaar is bij ons bekend en die zal worden uitgenodigd op het bureau. Hij zal uitleg moeten geven over wat er is gebeurd", zegt de woordvoerder.