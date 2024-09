Opnieuw autobrand in Haarlem, politie vermoedt opzet

Haarlem wordt dit jaar vaak opgeschrikt door autobranden. De politie is vanwege het aantal autobranden extra gaan surveilleren in Schalkwijk, waar dit jaar al zo'n 30 auto's in vlammen opgingen. Op 14 juli werd een 41-jarige Haarlemmer aangehouden na een autobrand. Hij overleed begin augustus in de gevangenis in Zwolle.