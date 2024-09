Wisselvallig weekend met regen, hagel maar ook zon voor de boeg

In veel delen van de provincie is gisteren meer regen gevallen dan normaal in een maand tijd, vertelt NH-weerman Jan Visser. "In Heemskerk en Uitgeest viel het meeste, met 77 en 78 millimeter. In Sint Pancras is de laatste drie dagen bij elkaar 85 millimeter gevallen." Ook vandaag gaat het nog flink regenen, maar de weerman verwacht niet dat het zo hard gaat als gisteren.

Vanmorgen trekken er veel buien over de provincie en kan het ook even hagelen. Ook vanmiddag en vanavond kan het nog gaan regenen, maar de zon laat zich tussendoor ook even zien. Het wordt zo'n 13 graden en het waait minder hard dan gisteren. Vannacht daalt de temperatuur verder en koelt het af naar 5 graden.

Droge dag

Volgens Visser is het morgen in de hele provincie droog. In de ochtend is het zonnig, daarna trekt er een laagje sluierbewolking op. Het wordt iets warmer dan vandaag, met zo'n 15 graden.

Maandag en dinsdag kunnen we nieuwe buien verwachten, maar volgens Visser ziet het weer er daarna vriendelijker uit.