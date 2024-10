Vaste campinggasten laten niet los: "We moeten vertrekken, maar dat gaan we niet doen"

Een harde kern van zo’n honderd kampeerders hapt niet toe en gaat in verzet. Zij laten zich niet verdrijven van hun vaste stek. Het gevolg is een slepende en ingewikkelde juridische strijd. Kennemer Park BV, de nieuwe eigenaar van Camping Sandevoerde, probeert via de rechter het vertrek van de kampeerders af te dwingen. Het vastgoedbedrijf wil dat zij het terrein met ingang van 2025 verlaten.

Huis-tuin-en-keuken-jurist

“Mijn vrouw is kapster”, zegt Geert, “maar je kunt haar nu gerust een huis-tuin-en-keuken-jurist noemen.” Monique, naast hem op de bank, knikt. “Ik heb hier nooit voor gekozen”, zegt zij, “maar je wilt toch weten waar het over gaat. Dan ben ik bij zo’n zitting en hoor ik de advocaat van de eigenaren iets zeggen waar ik van opkijk. Terug op de camping duik ik in alle stukken en later kom ik tot de conclusie: dat had ik moeten zeggen! Dat is weleens frustrerend.”