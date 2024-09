Laatste kaasmarkt door noodweer vroegtijdig beëindigd: "Dit is nog nooit gebeurd"

'Nog nooit meegemaakt'

"Ik ben nu 42 jaar bij de kaasmarkt, ik heb dít nog nooit meegemaakt", zegt de Kaasvader. "Dit is nog nooit gebeurd. Maar ja, zulk extreem weer is het tijdens de kaasmarkt ook nog nooit voorgekomen."

En dat is vervelend, omdat het nou net de laatste van het seizoen moest zijn. "De laatste dag is altijd de leukste dag. Gezellig afscheid van iedereen", beschrijft Borst. "Maar ja, de marktkramen zijn al weg. Het is een beetje uitgekleed en dan gaat het eigenlijk als een nachtkaars uit."

Toch wordt er niet diep getreurd, want de kaasdragers lachen liever en het einde van het seizoen zal nog wel even worden gevierd. "Volgend jaar zijn we er weer hoor! Dan beginnen we weer opnieuw, vol elan!"