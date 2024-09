Lees terug: pijnlijke nederlaag Volendam tegen VVV; Jong AZ geeft ruime marge weg en gaat ten onder

27 september 2024, 23.07 uur

We sluiten het liveblog voor deze vrijdagavond met de reacties vanuit het Volendam-kamp. Zij gingen pijnlijk onderuit tegen VVV-Venlo (2-4) in eigen huis en Jong AZ verloor op bezoek bij koploper Excelsior met dezelfde cijfers. We zijn er morgen weer met onder andere de bekerloting, Telstar - FC Den Bosch (16.30 uur) en nog veel meer regionale topsport. Tot morgen!