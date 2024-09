Fikse aderlating voor AZ: verdediger Goes komende weken uitgeschakeld

De afwezigheid van twintigjarige Goes is een fikse domper voor Martens en AZ, aangezien hij alle wedstrijden speelde in dit nog prille seizoen. Er is niet alleen maar slecht nieuws voor de Alkmaarders, want Bruno Martins Indi keert tegen Utrecht na maanden weer terug in de selectie. Datzelfde geldt voor Mees de Wit. De linksback raakte geblesseerd in de voorbereiding en speelde tot nu toe nog geen minuten.

Voor Ibrahim Sadiq is er nog hoop op zijn aanwezigheid tegen FC Utrecht. De Ghanese aanvaller stond vrijdagmiddag nog niet op het trainingsveld, maar Martens hoopt hem er wel bij te hebben. Sadiq viel afgelopen woensdag vlak na de rust uit met een blessure en zijn vervanger was Jayden Addai.

De wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht begint zondagavond vanaf 20.00 uur. Dat duel is live te volgen via ons liveblog én in een extra lange uitzending van NH Sport op NH Radio.