Hoogtedetectie moet Schipholtunnel gaan beschermen tegen slapende vrachtwagenchauffeurs

Als de chauffeur de vrachtwagen negeert, volgt er dichter bij de tunnel een tweede melding. Eigenlijk is het dan al te laat, bevestigt de woordvoerder, want dat is het moment waarop de tunnelbuis sluit. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat gaat dan op de vrachtwagen af, en zal het gevaarte voor de slagbomen van de tunnel wegleiden.

Dat levert dan hinder op voor ander verkeer, maar nog altijd minder hinder dan wanneer de vrachtwagen de tunnel aan gort rijdt, benadrukt Rijkswaterstaat. Als de vrachtwagen inderdaad hoger dan vier meter is, riskeert de chauffeur een boete.

Ene buis lager dan andere

De Schipholtunnel is een van de oudste tunnels van Nederland (1966). De tunnelbuis van Den Haag naar Amsterdam is relatief laag, de buis van Amsterdam naar Den Haag is een stuk hoger. Daar verwacht Rijkswaterstaat geen problemen als gevolg van te hoge vrachtwagens.

De hoogtedetectie geldt ook voor de parallelbaan van de A4. Chauffeurs die de melding daar krijgen kunnen via de afrit Schiphol keren en via de A4 en A5 naar Amsterdam rijden.