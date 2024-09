IJmuidense sluizenoorlog 'dreigt uit de hand te lopen'

Verder dan je neus lang kijken

En die oplossing is in zijn ogen simpel. Met de milieuorganisatie in gesprek gaan is zinloos, Extinction Rebellion moet gewoon niet meer in IJmuiden komen. XR moet verder kijken dan hun neus lang is. "Dan zeggen ze, we stoppen pas als de schepen zijn uitgeweken naar Rotterdam. Nee, daar los je lekker het wereldwijde milieuprobleem mee op. Ondertussen komen ze wel allemaal met hun dieselauto naar IJmuiden om hier in de Kanaalstraat te parkeren."