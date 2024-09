Shalisa (24) zingt over mentale gezondheid: 'Klachten uiten zich vaak in somberheid'

Ook toen ze nog in Wognum woonde, merkte ze dat er wat spanning heerste. "In het dorp was ik heel blij dat ik vriendinnen had waar ik goed mee kon praten. Ik was blij dat zij ook alles tegen mij durfden te zeggen. Het is sowieso lastig om over je gevoel te praten. Dat merk ik niet alleen in West-Friesland." Shalisa denkt dat het een generatieding is. "Het zal lastig blijven, omdat je je kwetsbaar moet opstellen."