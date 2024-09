Afscheid van brandweerauto Dennis valt brandweerman Dennis zwaar: "Laat hem niet graag gaan"

In de nieuwe brandweerkazerne aan de Burgerweg in Dirkshorn staan ze zij aan zij, de nieuwe en de oude brandweerauto Dennis. Brandweerman Gerard van der Werff vertelt met trots: "Het speciale aan deze wagen is dat ie echt is gebouwd als brandweerauto met de watertank in het midden. De nieuwe hier waarmee we straks gaan rijden, is een omgebouwde vrachtwagen, zoals de meeste. Ik heb de Dennis nog zelf opgehaald bij de fabrikant in Engeland."

Op de foto

Maar 21 jaar oud en toch wat technische gebreken maken vervanging noodzakelijk. Van der Werff: "Soms hapert er wat ja, maar voor die tijd was de auto heel compleet." Dat maakt dat brandweercollega's en andere liefhebbers vanuit het hele land graag naar Dirkshorn komen om foto's te maken of met de auto op de foto willen. "Ja, wij worden regelmatig opgebeld met die vraag. Of ie even naar buiten kan of er even inzitten. Het werd soms wel een beetje te veel. We hebben ook ander werk te doen."