Chris (18) wil in transitie, maar moet nog 3,5 jaar wachten op een intakegesprek

De vriendengroep, zijn ouders en de mentor van Chris weten ervan, verder niemand. "Het is beklemmend om dan alsnog als jongen door het leven te gaan. Ik zou het heel graag anders willen. Als mensen mij Chris noemen doet het pijn, dat is niet wie ik ben." De vriendengroep waarmee hij in de pauze zit, noemt hem al Jasmine. "Het is fijn om dat soort mensen te hebben, zij steunen mij."

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek duurt maar liefst 3,5 jaar. Dat maakt het uitzichtloos voor Chris. "Voordat de hormonen volledig effect hebben duurt dat weer tussen de 3 en 5 jaar. Wat mij betreft duurt dit lichaam me al 18 jaar te lang."

Zijn stemming wisselt dagelijks. "De ene ochtend denk ik, ik wil blijven liggen, de andere dag gaat het en soms denk ik: ik woon op zolder en kan het raam openzetten. Ik heb een fles drank op mijn kamer om mijn gevoelens een plek te geven. Soms wil juist niets voelen en soms juist heel veel."

Ook in Grootebroek

Kleding en make-up kunnen veel veranderen volgens Chris, maar niet zijn lichaamsbouw. "Het is een drempel om me vrouwelijk te gaan kleden, vooral hier in het dorp. Ik droeg een keer een croptop op school en kreeg daar gelijk nare opmerkingen over." Twijfels over gender zijn er echt niet alleen in Amerika, zoals het online misschien lijkt, zegt Chris. "Het is geen ver van je bed show, het speelt ook hier in Grootebroek."



De ouders van Chris reageerden niet zoals hij had gehoopt, maar toch begrijpt hij ook dat dit voor hen wennen is. "Het is een proces voor hen, ze zijn er niet op tegen, ze willen mij ook helpen. Zij moeten toch afscheid nemen van Chris, ze kennen me al 18 jaar op deze manier."



Chris las vroeger zelf altijd verhalen over transgenders en hun transitie, nu is het zijn tijd om zijn verhaal te vertellen. "Ik wil mensen laten weten dat ze niet de enige zijn. Het voelt soms uitzichtloos, maar uiteindelijk is er een pad dat je kunt bewandelen. Je moet echt mensen hebben waar je het mee kan bespreken." Hij is blij dat hij dat inmiddels heeft gevonden.

De naam van Chris is gefingeerd. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.