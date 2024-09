Haarlem worstelt met aanvraag struikelsteen voor verzetsheld

De aanvraag van een struikelsteen voor een verzetsheld zorgt voor emotionele discussies in Haarlem. Ton Witteman wil graag zo'n herdenkingssteen voor zijn opa laten leggen in de stoep van de Nagtzaamstraat, maar burgemeester Wienen houdt de struikelstenen liever speciaal voor Joodse Haarlemmers en Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vermoord.