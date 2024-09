Grote droom van Wim (78) met dementie komt uit: eindelijk weer optreden met eigen band

Wim deed twee jaar geleden samen met zijn hulpmaatje van de Huizer Vrijwilligerscentrale Ruud een oproep. Hij wilde, ondanks zijn dementie, het drummen weer oppakken en spelen in een band. De band werd geformeerd en na flink wat uren repeteren ging de droom van Wim eindelijk in vervulling.

Het wijkcentrum in Stad en Lande in Huizen vult zich op Burendag met publiek. Achter het biljart staat het drumstel van Wim weggestopt. Maar ondanks dat pakt hij wel degelijk zijn momentje. Het is de eerste keer hij voor publiek speelt en daar geniet hij zichtbaar met volle teugen van.