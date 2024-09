Moeder start club voor mensen met autisme: "Hier mag je zijn wie je bent"

Martin Kamphof, die ook autisme heeft en naar het clubje komt, vindt die prikkelarme omgeving heel erg fijn: "Ik vind het heel erg ontspannen." Hij komt de laatste tijd steeds vaker langs en dat lijkt goed voor hem te werken. "Ik vind het heel fijn om hier te zijn en kruip steeds meer uit mijn schulp", zegt hij.

Meer jongeren gezocht

Hoewel Sandra trots is op wat het clubje in korte tijd al samen heeft bereikt, zoekt ze nog specifiek naar meer jongeren om zich bij het clubje aan te sluiten. Vooral voor haar dochter Nikki. "Er zijn al leuke contacten ontstaan, maar we missen nog wat jonge mensen", zegt ze.

"Iedereen vanaf een jaar of 17 is welkom. Het maakt niet uit wat voor beperking je hebt. Je mag zelfs je begeleider of een familielid meenemen als je het een drempel vindt om hierheen te komen. Iedereen is welkom."