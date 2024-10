Zorgteam Martinuscollege ziet honderden leerlingen die vastlopen: 'Eerder signaleren'

Schrijnende gevallen komen de ondersteuningscoördinatoren ook tegen. "Als een leerling verkondigt 'het niet meer te zien zitten’. Dat gebeurt. Vaak meldt een vriendje of vriendinnetje het bij de mentor. Of de mentor ziet iets. Zoals krassen op de polsen of zelfbeschadiging." Er wordt dan direct een gesprek gehouden om te kijken wat er nodig is. "Als je vijf keer per jaar een leerling hebt die dat denkt, is dat voor ons vijf keer te veel."

Om leerlingen te ondersteunen en het gesprek aan te gaan, zijn er regelmatig jongerenwerkers op school die rondlopen. Ook is er voor leerlingen met autisme of ADHD een speciaal lokaal waar leerlingen die bijvoorbeeld overprikkeld zijn, naartoe worden doorverwezen. En er wordt in de gymzaal een speciale 'Kracht in Controle' les gegeven om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken.

Wie trekt de portemonnee?

Maar om echt het verschil te gaan maken op school is er simpelweg geld nodig. "De afgelopen jaren is er gewerkt aan een preventietraject met gemeentes en GGZ, maar dat is gestrand op de financiën", vertelt Ottens. Een aantal projecten, hadden al een concrete vorm. "We wilden een 'expert docententeam' trainen hoe om te gaan met leerlingen die vastlopen. En ook een programma om leerlingen weer aan het bewegen te krijgen, die niet meer naar gym durven." Of het traject weer opgestart gaat worden, is nog maar de vraag. "Iemand moet de portemonnee trekken", zegt Ottens.

Er is volgens Janssen en Ottens een steeds grotere rol weggelegd voor de school om mentale problemen te voorkomen. Janssen: "We zijn een school en worden betaald om onderwijs te geven en problemen te signaleren, maar ook te zorgen dat deze kinderen bediend worden als het niet goed met ze gaat. En dat is het belangrijkste. Op het moment dat je het ziet, wil je dat de middelen er zijn en dat iemand in actie komt om een kind goed te ondersteunen."