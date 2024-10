Zorgteam Martinuscollege ziet honderden leerlingen die vastlopen

Schrijnende gevallen komen de ondersteuningscoördinatoren ook tegen. "Als een leerling verkondigt 'het niet meer te zien zitten’. Dat gebeurt. Vaak meldt een vriendje of vriendinnetje het bij de mentor. Of de mentor ziet iets. Zoals krassen op de polsen of zelfbeschadiging." Er wordt dan direct een gesprek gehouden om te kijken wat er nodig is. "Als je vijf keer per jaar een leerling hebt die dat denkt, is dat voor ons vijf keer te veel."

Om leerlingen te ondersteunen en het gesprek aan te gaan, zijn er regelmatig jongerenwerkers op school die rondlopen. Ook is er voor leerlingen met autisme of ADHD een speciaal lokaal waar leerlingen die bijvoorbeeld overprikkeld zijn, naartoe worden doorverwezen. En er wordt in de gymzaal een speciale 'Kracht in Controle' les gegeven om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken.