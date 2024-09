Ontwerp nieuw knooppunt openbaar vervoer Schalkwijk ligt klaar: nu nog een naam

Het wordt het derde knooppunt voor openbaar vervoer in de stad, naast het station in het centrum en station Haarlem-Spaarnwoude, waar de nieuwe wijk Oostpoort verrijst. Met het busstation in Schalkwijk neemt de druk op het Stationsplein ook af, is de bedoeling.

Omwonenden klagen daar al jaren over het grote aantal zware bussen dat door het centrum rijdt. Berkhout: "Met de komst van dit knooppunt neemt de druk op het centrum in de toekomst in ieder geval niet toe. Zo houden we de stad goed bereikbaar."

Bezuinigingen op openbaar vervoer

Het openbaar vervoer kreeg flinke klappen tijdens de coronacrisis. Het aantal reizigers nam sterk af. Het kabinet bezuinigt nu stevig op het openbaar vervoer, met name in de grote steden. Dat is volgens de wethouder geen reden om het knooppunt niet te bouwen. "Die bezuiniging zijn niet per se fijn, maar we bouwen dit busstation voor de lange termijn. We denken dat het openbaar vervoer voor het jaar 2030 weer op het niveau van voor corona zit."

Het project moet een groene uitstraling krijgen, ook al is het een verkeersknooppunt, zegt Robbert Berkhout. "Het wordt echt mooi. Het is nu nog een barrière van asfalt, terwijl er veel groen in de buurt is. De nieuwe voetgangerspassage wordt zo groen mogelijk gemaakt. Helaas moeten er ook bomen weg bij de aanleg, maar die herplanten we ook echt. Als het klaar is, staan er meer bomen dan nu."

