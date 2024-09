Hardlopen hielp Wouter om clean te worden; nu rent hij Halve van Haarlem voor overleden vader Bert

"Ik denk natuurlijk veel aan mijn vader tijdens de loop. Ik heb nog wel eens de neiging om te snel te gaan en dan zei mijn vader altijd 'rustig aan, Wouter'. Dat schiet dan wel eens door mijn hoofd als ik weer even te hard ga. En ik denk op de Grote Markt natuurlijk aan hem, waar de start en finish zijn. Mijn moeder staat daar zondag ook. Die rent trouwens ook nog. Ze is 77! Gewoon nog even vier keer per week," vertelt hij trots.

Bankje

Er is nog een plek onderweg waar de gedachten van Wouter en Linda naar hun vader zullen afdwalen. "In Zandvoort, in de buurt van de manege, staat een bankje. Daar rekte mijn vader altijd zijn spieren tijdens het rennen. Voor mijn moeder is dat ook een plek om aan hem te denken."

De medaille van Wouters eerste marathon ligt bij het graf van zijn vader, op begraafplaats Westerveld in Driehuis.

Hardlopen tegen verslaving

Behalve een melancholisch gevoel naar zijn vader, geeft hardlopen de Zandvoorter ook een goed gevoel. Het is een uitlaatklep. En die had hij hard nodig. "Ik ben vroeger verslaafd geweest aan alcohol en drugs, maar ben inmiddels zestien jaar clean. Het gaat heel goed. Hardlopen heeft me daarbij geholpen."

Wouter werkt nu in de verslavingszorg en probeert zijn cliënten ook uit te leggen wat de helende werking kan zijn van het rennen. "Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Het werkt bijvoorbeeld tegen angst en depressies. Tijdens de marathon van Amsterdam, in oktober, lopen ook een paar cliënten mee." Wouter loopt dan ook mee en traint daarna door voor de marathon van Rotterdam.

Tekst loopt door na de foto.