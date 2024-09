Pillen tussen snoepjes of coke in een oplader: dit zijn de opvallendste drugsvondsten op Schiphol

Pillen in een kattenkrabpaal

Of er 'trends' zijn in de manieren van drugssmokkel via Schiphol, kan de Douane niet zeggen. "We willen mensen niet wijzer maken dan nodig", legt woordvoerder Maarten Molenbeek uit aan NH. Het is wel zo dat drugssmokkelaars steeds creatiever worden, vertelt hij.

Dat bleek ook weer toen douaniers afgelopen juli een krabpaal voor katten onderzochten die naar Nederland was gezonden. "Tijdens een controle troffen collega’s hierin xtc-pillen aan, en dat is niet voor de poes", aldus de Douane op Instagram. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.