Wim Jonk nieuwe assistent van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje

De 57-jarige Jonk heeft een contract voor twee jaar getekend, meldt de KNVB. Dat is tot en met het WK van 2026. Volgende week begint de Volendammer aan zijn nieuwe baan. Oranje begint dan met de voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland.

Jonk vertrok eind vorig jaar met veel rumoer bij FC Volendam, nadat de Raad van Commissarissen besloot het bestuur van voorzitter Jan Smit opzij te schuiven. Jonk, op dat moment technisch manager, was solidair en verliet de club. Na zijn vertrek ontstond er een juridisch steekspel over de financiële afhandeling, waarbij beide kampen uiteindelijk besloten te schikken.

Ruzies

Als trainer was hij in 2022 succesvol door Volendam naar de eredivisie te loodsen. Het jaar erop kende Jonk een moeizame eerste seizoenshelft, waarna hij terugtrad als trainer. Omdat de club volgens de RvC veel te veel geld had uitgegeven, kwam het meerdere keren openlijk tot een harde botsing.

De Volendammer had op diverse posities binnen de voetbalclub eigen mensen neergezet. Uiteindelijk leidden de ruzies tot het vertrek van het volledige 'Team Jonk'. FC Volendam degradeerde uit de eredivisie en stelde een nieuwe directie aan die fors bezuinigde.

Als voetballer was Jonk succesvol bij onder meer Ajax, Inter Milaan en PSV. Daarnaast droeg de middenvelder 49 keer het shirt van het Nederlands elftal en was hij actief op het EK van 1992 en de WK’s van 1994 en 1998.