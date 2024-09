Deze scholieren smijten met borden frustraties van zich af

Met hoge snelheden gaan de borden naar de grond, om een halve seconde later in duizend stukjes uit elkaar te vallen. BAM! Weg frustratie. Tenminste, dat is de bedoeling.

Even daarvoor hebben de vier uitverkorenen een kreet op datzelfde bord gezet. Een frustratie die ze al langere tijd dwarszit en waar ze mee af willen rekenen. Noortje en Sanne schrijven 'pesten' op. "Want ik ben vroeger wel eens gepest", zegt Noortje. "Toen ik in de eerste klas zat, werd ik vaak uitgescholden voor 'emo', omdat ik er iets anders uitzie dan anderen. Dat heeft mij een tijd wel zeer gedaan en dat gevoel heb ik soms nog steeds wel", vertelt Sanne.

Vier doffe dreunen

Evi schrijft 'dichtklappen' op. "Ik heb last van tijdsdruk, bijvoorbeeld tijdens toetsen. Dan klap ik dicht." Chavo heeft een andere frustratie. Hij wil juist meer praktijkvakken dan theorie op school onderwezen krijgen. "We willen meer met de handen werken."

Vier doffe dreunen later is het tijd voor de evaluatie. Is er inderdaad afgerekend met het slechte gevoel? "Het was heel erg leuk. Weg met de tijdsdruk!", zegt Evi. Sanne: "Het lucht heel erg op. Scherven brengen geluk? Ik hoop het, ja."