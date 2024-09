Verdachte die station Castricum aan gort sloeg is 54-jarige man

Lift voor mensen met fysieke beperking

Nog niet zo lang geleden is station Castricum compleet gerenoveerd. Het vijftig jaar oude station en stationsgebouw kregen in 2021 een metamorfose, met onder andere een nieuwe luifel en nieuw perronmeubilair.

Het station werd door de plaatsing van liften en de bredere trappen ook toegankelijker voor mensen met een fysieke beperking. Doordat de ruit van een van de nieuwe liften dinsdag kapot is geslagen, is het toestel buiten voorlopig buiten gebruik.

"Dat is natuurlijk heel vervelend voor reizigers die slecht ter been zijn", zegt de woordvoerder van ProRail daarover. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de lift zo snel mogelijk gemaakt is, tot die tijd kunnen reizigers die de lift nodig hebben het nummer bellen dat op de stickers staat die op de ruiten zijn geplakt." Dit is een telefoonlijn van NS waarmee een medewerker meedenkt over een oplossing, bijvoorbeeld een service die de reiziger naar een ander, wel toegankelijk station brengt.